Política 'História não se apaga com decretos ou declarações', diz Doria sobre Bolsonaro Governador de São Paulo viajou para a China e marcou posição diferente do presidente Jair Bolsonaro ao defender uma aproximação com o país asiático em vez do alinhamento total com os EUA

Em sua quarta viagem internacional para "vender" o projeto de desestatização de São Paulo, o governador João Doria foi à China e marcou uma posição diferente do presidente Jair Bolsonaro ao defender uma aproximação com o país asiático em vez do alinhamento total com os Estados Unidos. Nessa entrevista ao jornal Estadão, Doria é cauteloso ao falar sobre Bolso...