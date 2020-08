Política História inspira e motiva empreendedores

Uma das mulheres mais poderosas do País, Luiza Helena Trajano, à frente da rede Magazine Luiza há cerca de 20 anos, inspira e motiva empreendedores e empreendedoras por todo o Brasil. Sob o comando de Luiza Helena Trajano, também conhecida como Dona Luizinha, o Magazine Luiza saiu do interior para ganhar a capital do Estado de São Paulo e também o Brasil.A rede hoje opera em...