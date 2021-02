Política Henrique Arantes retira apoio e CPI sobre ingerência na PC pode não acontecer Deputado retirou assinatura do requerimento que visava instalar investigação sobre supostas interferências políticas na Polícia Civil; sem ele, ficam 13 assinaturas, uma a menos que o exigido

O deputado Henrique Arantes (MDB) anunciou da tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (25), que solicitou à Casa a retirada de sua assinatura do requerimento que pede a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possível ingerência política na Polícia Civil de Goiás. Com a retirada do apoio, o requerimento fica com ap...