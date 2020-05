Política Heleno e Mourão descartam ruptura Ministro-chefe do GSI baixa o tom e afirma que houve distorção sobre ‘ameaças’ ao STF; ‘fora de cogitação’, diz vice

Seis dias depois de publicar a “Nota à Nação Brasileira” em tom de ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reclamar de uma possível apreensão do telefone celular do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, adotou um tom mais ameno. Em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, ele disse ontem...