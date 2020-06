Política Heleno confirma ter trocado segurança de Bolsonaro no Rio um mês antes de reunião ministerial No encontro, o presidente demonstrou insatisfação com a Polícia Federal, mas afirmou que se referia às dificuldades para efetuar mudanças em sua segurança no Rio

O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), confirmou à Polícia Federal que foram feitas ao menos duas trocas na segurança pessoal do presidente Jair Bolsonaro, uma delas ocorreu um mês antes da reunião ministerial de 22 de abril. No encontro, o presidente demonstrou insatisfação com a Polícia Federal, mas afirmou que s...