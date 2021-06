Política Havia pessoas fardadas na reunião da bula da cloroquina, diz Mandetta Ex-ministro da saúde revelou detalhes sobre reuniões do gabinete paralelo

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta deu mais detalhes em entrevista ao Poder360 sobre o “aconselhamento paralelo” do Palácio do Planalto para que mudasse a bula da cloroquina, indicando o medicamento como tratamento para Covid-19. “Eu estava em uma reunião, me lembro bem até a data, dia 6 de abril, porque era o dia que eu seria ...