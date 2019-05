Política Hashtag #BrasilNasRuas é o assunto mais comentado do Twitter nesta manhã de domingo Com a ausência de apoio de grupos mais estruturados nas redes sociais, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, o WhatsApp se destacou na convocação para os atos ao longo da semana

A hashtag #BrasilNasRuas é o assunto mais comentado do Twitter na manhã deste domingo (26.mai.2019), em referência às manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), que são realizadas em várias cidades do País. Outra hashtag, só que contrária aos protestos, é a #FoliaDosCusProlapsados, que critica ações do governo. Até as 12h...