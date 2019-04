Política Haroldo Reimer formaliza renúncia à reitoria da UEG Afastado do cargo desde o fim de março por irregularidades envolvendo o Pronatec, ex-gestor entregou carta renúncia ontem

Afastado do cargo desde março, Haroldo Reimer formalizou ontem sua renúncia da função de reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A carta foi entregue ao reitor interino Ivano Alessandro Devilla e deve ser publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26). Reimer pediu afastamento da reitoria para preparar defesa às acusações surgidas após relató...