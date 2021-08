Política Haroldo Naves, presidente da FGM, é diagnosticado com Covid-19 Na semana passada, o prefeito teve contato com membros das diretorias da FGM e da AGM e com o governador Ronaldo Caiado (DEM)

Atualizada às 15h30 O presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves (MDB), foi diagnosticado neste domingo (22) com Covid-19. Isolado em sua casa no município de Campos Verdes, o emedebista está com tosse e garganta irritada. Segundo a assessoria da FGM, os primeiros sintomas, dor de cabeça e coriza, surgiram no sábado. Ainda de acor...