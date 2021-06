Política Haddad comemora pesquisa eleitoral sem Huck, Moro e Amoêdo Pesquisa diz que Lula tem 49% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro

O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) comemorou nesta sexta-feira (25), no Twitter, a ausência dos nomes do apresentador Luciano Huck, do ex-ministro Sergio Moro e do empresário João Amoêdo em pesquisa sobre as intenções de voto para presidente em 2022. O levantamento mencionado foi realizado de 17 a 21 de junho de 202...