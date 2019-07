Política Hackers tentaram invadir Telegram do celular do ministro Alexandre de Moraes Tentativa ocorreu no mesmo período de ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge

O celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu uma tentativa de invasão entre o fim de abril e o início de maio. O período coincide com o qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foram alvos de ataques virtuais do grupo preso pela Polícia Federal na Operação Spoofing. ...