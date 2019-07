Política Hackers suspeitos de invadir celular de Sérgio Moro são três homens e uma mulher Eles foram presos no Estado de São Paulo e transferidos para Brasília, onde serão interrogados

Deflagrada nesta terça-feira (23), a Operação Spoofing prendeu três homens e uma mulher suspeitos de invadir os celulares do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Eles foram presos no Estado de São Paulo e transferidos para Brasília, onde serão interrogados. Também foram cumpridos s...