Política Hacker diz à PF que Manuela D'Ávila intermediou contato com Greenwald 'Vermelho' afirma que enviou áudios para convencer ex-deputada e nega edição

Walter Delgatti Neto, o "Vermelho", disse em depoimento nesta sexta-feira, 26, que repassou conversas da Lava Jato ao editor Glenn Greenwald, do The Intercept, de forma não remunerada. Ele diz ter pedido à ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) o contato do jornalista. O relato dele à Polícia Federal foi revelado pela GloboNews. Segundo "Vermelho", em março de...