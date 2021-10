Política Há um ano, PF cedeu avião para combate ao tráfico de drogas no Amapá a pedido de Davi Alcolumbre O avião era um modelo Cessna 550, e foi cedido ao governo do Amapá após articulação feita pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), à época presidente do Senado; o caso aconteceu em setembro de 2020

Em setembro de 2020, um avião modelo Cessna 550 apreendido em uma operação da PF contra o tráfico de drogas foi cedido ao governo do Amapá após articulação feita pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), à época presidente do Senado. Nesta quarta (20), Isaac Alcolumbre, primo do parlamentar, foi preso em uma investigação sobre tráfico internacional de drogas. Ele ele é dono ...