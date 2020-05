Política ‘Há lealdades maiores do que as pessoais’, diz Moro em rede social O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública faz a afirmação após ter sido chamado de ‘Judas’ pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do governo

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro utilizou as redes sociais para afirmar que ‘há lealdades maiores do que as pessoais’ após ter sido chamado de ‘Judas’ pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do governo. Na noite de sábado (2), o ex-juiz da Lava Jato concluiu depoimento de mais de oito horas no inquérito que apura s...