O senador Vanderlan Cardoso criticou, ontem, o fechamento de indústrias e comércios em Goiás determinado por decretos do governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), como medida de contenção do novo coronavírus. Durante evento do PSD para receber sua filiação, feito on-line justamente para evitar aglomerações, o senador afirmou concordar “com muitas das ações do governo estadual”, mas que houve “exagero” a partir do segundo decreto.

Vanderlan afirma ter sido “um dos primeiros a parabenizar” Caiado tanto em relação ao recebimento, em Anápolis, dos brasileiros repatriados da China, em fevereiro, quanto pela edição do primeiro decreto, que definiu a suspensão de eventos e aulas. A partir do segundo decreto, houve também restrições para o setor produtivo, comércios e indústrias, assim como o transporte intermunicipal e coletivo na região metropolitana.

Ao POPULAR, o senador relata que ligou para Caiado ontem, pedindo maior flexibilidade no isolamento e que recebeu resposta de que o governador estava “conversando com alguns setores para abrir parcialmente.” “Liguei, porque o transtorno começou a crescer demais. Disse a ele que não estou aqui para tirar sua autoridade, mas que, se for até o dia 4 (de abril), não vai segurar a população do jeito que está. O desemprego aumentou.” As medidas de isolamento adotadas em Goiás valem até 4 de abril e, depois disso, haverá avaliação do que poderá voltar a funcionar.

As falas de Vanderlan, que é empresário, foram feitas no mesmo dia em que empresários fizeram carretas por Goiânia em protesto ao fechamento de parte do comércio no Estado, um dia após decreto de Caiado liberar o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, borracharias e oficinas em rodovias; no caso dos dois últimos, foi liberado o funcionamento também dentro das cidades, em regime de revezamento. Além disso, o texto liberou a hospedagem de pessoas que atuam na prestação de serviços considerados essenciais.

Para o senador, o ideal seria o chamado “isolamento vertical”, que tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com restrições apenas para pessoas que estão no grupo de risco, como idosos e portadores de comorbidade, como hipertensão e diabetes. “Não se pode gerar aglomerações em hipótese alguma. Com isso concordo e tomei medidas nesse sentido na minha empresa (indústrias de alimentos, como a dele, podem funcionar). Mas está constatado que, abaixo de 30 anos, quase não há mortes. Então, libera, porque as pessoas têm que comer.”

Segundo ele, há “muita gente jogando para a plateia”. “Já há candidatos, que têm projetos para 2022, jogando para a plateia, pintando um quadro muito mais grave do que é. Brincam com a dignidade humana.”

Humilhação

Vanderlan também criticou as falas de Caiado sobre Bolsonaro. Na quarta-feira (25), em coletiva de imprensa, o governador se referiu ao pronunciamento que o presidente fez um dia antes, criticando as medidas de contenção à doença, como “irresponsável”, pediu respeito às autoridades de saúde e afirmou que “a ignorância não é uma virtude”, citando o ex-presidente dos EUA Barack Obama.

Para o senador, o tratamento dado ao presidente foi “preocupante”. “Vi com preocupação o que o governador fez. Tudo bem romper politicamente, mas não só fez isso; quis humilhar o presidente, que tem a caneta na mão para ajudar o Estado. Não é assim.” A reportagem buscou posicionamento de Caiado, via assessoria, mas não recebeu resposta até o fechamento da edição.