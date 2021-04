Política Gusttavo Lima é convidado para ser candidato em 2022 pelo PSC Coluna Giro mostra, com exclusividade, que Gusttavo Lima afirmou que teria interesse em se tornar senador

O cantor Gusttavo Lima pode ser candidato nas eleições de 2022 pelo PSC. Conforme a coluna Giro, do O Popular, mostra com exclusividade, o astro sertanejo foi convidado pelo deputado federal Glaustin da Fokus a se filiar ao PSC tendo em vista a disputa do próximo ano. Apesar de a filiação não estar consolidada, os dois gravaram um vídeo onde Lima faz a se...