Política Gustavo tem aprovação de 66,6%; Caiado, de 52,1%

Dois terços do eleitorado de Aparecida de Goiânia aprovam a gestão do prefeito Gustavo Mendanha (MDB), indica pesquisa Serpes/O POPULAR realizada dos dias 29 de setembro a 1° de outubro. Questionados sobre como avaliam o desempenho do emedebista, que é candidato à reeleição, 66,6% apontaram como bom (43,9%) ou ótimo (22,7%). A reprovação soma 8,2%, sendo 4,7% de citações ...