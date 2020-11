Política Gustavo Mendanha tira licença para se dedicar a campanhas em Aparecida e Goiânia Quem assume a prefeitura de Aparecida é Veter Martins (PSD)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), se licenciará do cargo para se dedicar exclusivamente à sua campanha de reeleição e também à do aliado Maguito Vilela (MDB), em Goiânia. A licença terá duração de 10 dias e será anunciada no início da noite desta quarta-feira (4), em evento com a juventude do MDB na capital que será realizado na divisa entre a...