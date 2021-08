Política Gustavo Mendanha participa de reunião com Michel Temer e Baleia Rossi Prefeito de Aparecida de Goiânia também foi convidado para almoço com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o goiano é cotado para disputar o governo de Goiás na eleição de 2022

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), se encontrou nesta quarta-feira (25) com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e com o ex-presidente da República Michel Temer, na sede do diretório nacional do partido, em Brasília. O goiano também participou de almoço com senadores na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis R...