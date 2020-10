Política Gustavo larga com 74,6% e é favorito em Aparecida Emedebista tem quase 70 pontos de frente para o segundo colocado no cenário estimulado e mais de 40% da preferência do eleitor na espontânea para ser reeleito

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), lidera disparado a disputa eleitoral no município, com 74,6% das intenções de voto, segundo a primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR realizada na cidade dos dias 29 de setembro a 1° de outubro. O emedebista está quase 70 pontos à frente do segundo colocado, o atual vice-prefeito Veter Martins (PSD), que apar...