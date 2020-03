Após manifestação contrária ao governo de Jair Bolsonaro, na noite desta quarta-feira (18), um panelaço a favor do presidente foi registrado em bairros de Goiânia às 21h. Com ajuda de fogos, buzinas e gritos contra o Partido dos Trabalhadores (PT), manifestantes mostraram apoio ao presidente no setor Bueno e no Centro da cidade.

