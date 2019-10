Política 'Guerra das listas' do PSL tem nomes de quatro deputados repetidos Listas foram assinadas por uma parte para que o Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fosse líder da bancada do partido na Câmara e outra para que o líder Delegado Waldir (PSL-GO) permanecesse no cargo

Quatro deputados do PSL assinaram ao mesmo tempo os pedidos para que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fosse líder da bancada do partido na Câmara e também puseram os próprios nomes na solicitação para que o líder Delegado Waldir (PSL-GO) permanecesse no cargo. Os nomes que aparecem em todos os três documentos da "guerra de listas" do PSL são os dos deputados D...