Guedes nega descontrole da inflação e diz que ‘Brasil está no jogo’

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta segunda-feira (23) que não há descontrole da inflação no país.Estimativas de analistas do mercado financeiro, divulgadas pelo Banco Central, apontam que o IPCA (índice oficial de inflação) deverá superar 7% neste ano.Em evento virtual com empresas do varejo brasileiro, Guedes disse que, quando a inflação “sobe um pouco”, ...