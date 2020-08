Política Guedes ganha apoio a teste de nova CPMF Bolsonaro quer avaliar receptividade entre parlamentares à criação de imposto, mas não deu aval a envio de projeto

Crítico histórico à CPMF, o presidente Jair Bolsonaro resolveu “testar” a receptividade no Congresso à criação de um novo imposto, como contrapartida à redução dos tributos que as empresas pagam sobre a folha de salários, mas não deu ainda aval ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para o envio de um projeto ao Congresso. Com o estrago da Covid-19 no mercado de trabalho...