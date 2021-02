Política Guedes critica custos futuros de ‘nossa guerra’

Sem mencionar especificamente uma nova rodada do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que é preciso ter “sensibilidade social”, mas ressaltou que não se pode empurrar os custos da “nossa guerra” de maneira irresponsável para as gerações futuras. Guedes participou de encontro com a deputada Flávia Arruda (PL-DF) e com o senador Márcio Bittar (...