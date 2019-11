Política Grupos liberais se afastam do bolsonarismo Tentando marcar espaço na direita do País, grupos como Livres e MBL adotam como estratégia se diferenciar do governo

“Sou liberal e não sabia.” É a esta conclusão que grupos que se definem como liberais no Brasil querem que seus interlocutores cheguem quando o assunto é política. A nova onda de liberalismo no País, formada por grupos como Livres, Movimento Brasil Livre (MBL) e Students for Liberty Brasil (SFLB), surge junto com o desgaste das esquerdas e busca marcar espaço na direi...