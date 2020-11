Política Grupos diferentes podem ter atacado sistema do TSE, diz Barroso Presidente da corte eleitoral afirma que investigações ainda estão em fase inicial

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, disse acreditar que os ataques hackers ao sistema da corte no primeiro turno das eleições municipais e em datas anteriores podem ter sido feitos por grupos diferentes. "No dia 15 de novembro, ocorreram duas situações difere...