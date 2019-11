Política Grupos de italianos se organizam para fazer denúncia de racismo contra o deputado Henrique Arantes Descendentes de italianos articulam pela internet meios de denunciar o parlamentar por fala preconceituosa

Grupos de italianos no Brasil e no exterior têm se articulado pela internet para tentar denunciar o deputado Henrique Arantes (MDB) por racismo. Na quarta-feira (27), o parlamentar ao falar sobre a situação da Enel no Estado vinculou a Itália à corrupção e afirmou na Assembleia Legislativa que os brasileiros “aprenderam um pouco isso com os italianos”, pois houve “uma forte ...