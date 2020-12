Política Grupo pressiona contra projeto de aumento salarial

Na Câmara Municipal, ontem, um grupo da Frente Conservadora de Goiânia conversava com vereadores para que os parlamentares votem contra o projeto que prevê aumento de subsídios do prefeito, vice, vereadores e secretários a partir de 2021.O grupo é ligado à vereadora eleita Gabriela Rodart (DC), que, junto à organização, está chamando a população para ir à Câmara no pr...