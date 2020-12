Política ‘Grupo dos 19’ fecha chapa para disputa da mesa diretora da Câmara de Goiânia Grupo é protagonizado pela bancada do MDB, com exceção de Gian Said, que debandou para a articulação adversária

O grupo de Romário Policarpo (Patriota) e da bancada do MDB na Câmara Municipal de Goiânia, que pleiteia a mesa diretora da Casa, acaba de fechar a chapa com 19 integrantes. Entre eles, 5 dos 6 emedebistas. A única dissidência foi de Gian Said (MDB), que debandou para o grupo de Lucas Kitão (PSL), que já conta com 16 parlamentares. Ainda não foi definido quem irá concorrer p...