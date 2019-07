Política Grupo de trabalho da Câmara rejeita prisão após condenação em 2ª instância A rejeição é mais uma derrota do ministro Sergio Moro no Congresso

O grupo de trabalho criado para analisar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, rejeitou nesta terça-feira, 9, a proposta que permitia o início da prisão após condenação em segunda instância judicial. A medida era a principal mudança do pacote que altera 16 trechos do Código Penal. A rejeição é mais uma derrota de Moro no Congresso. Responsável pela conden...