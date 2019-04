Política Grupo de juristas afirma que Lula já tem direito ao semiaberto Recurso aos tribunais superiores terá como base redução da pena definida pelo STJ

Um grupo de juristas prepara um recurso aos tribunais superiores no qual pedem a aplicação imediata do regime semiaberto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado. O pedido terá como base a decisão tomada na semana passada pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reduziu a pena do petista de 12 anos e um m...