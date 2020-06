Política Grupo de deputados entra em hospital da Covid-19 em Vitória para fazer vistoria Nenhum dos parlamentares, que permaneceram na unidade de saúde por duas horas, é médico nem compõe a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro estimular a população a invadir hospitais para filmar oferta de leitos, cinco deputados estaduais do Espírito Santo entraram no Hospital Estadual Dório Silva, na região metropolitana de Vitória, e lá permaneceram por duas horas fazendo uma vistoria por conta própria na unidade para pacientes do novo coronavírus. Nenhum dos pa...