Política Grupo de caminhoneiros circula em Goiânia com mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro O grupo, formado por cerca de 70 caminhões, seguiu para Brasília para manifestação na próxima terça-feira, 7

Caminhoneiros passaram pela rodovida BR-153, nas proximidades da Centro Estadual de Abastecimento (Ceasa), na tarde deste domingo, 5, em Goiânia. Foi possível identificar placas de diversas cidades e estado do Pais, como o município de Jataí e o estado do Mato Grosso do Sul. O grupo, formado por cerca de 70 caminhões, seguiu para Brasília. Além de bandeiras do B...