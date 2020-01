Política Grupo de Bolsonaro recebeu R$ 335 mil de fundo criticado por presidente Parlamentares que pretendem migrar para partido do presidente financiaram suas campanhas em 2018 com recursos públicos

Incomodado com críticas sobre a destinação de R$ 2 bilhões do Orçamento para bancar campanhas, o presidente Jair Bolsonaro tem pedido a apoiadores que não votem em candidatos que utilizam recursos públicos nas eleições. O problema é que o “boicote” pode prejudicar seus próprios aliados. Levantamento do Estado mostra que pelo menos 15 parlamentares bolsonaristas tivera...