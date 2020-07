Política "Gripezinha": Relembre as declarações de Bolsonaro sobre a Covid-19 O presidente da República anunciou, nesta terça-feira (7), que testou positivo para o coronavírus

Desde que falou pela primeira vez sobre o coronavírus, no dia 9 de março, o presidente Jair Bolsonaro já deu diversas declarações polêmicas sobre o vírus. Nesta terça-feira, 07 de julho, o presidente afirmou que está com covid-19. Se na primeira vez que abordou o tema, a atenção do presidente estava voltada ao impacto econômico do coronavírus, a partir do dia 11...