Política Greenpeace joga óleo em frente ao Palácio do Planalto Ativistas protestam contra falta de ações para combater derramamento de óleo no Nordeste

Ativistas da ONG Greenpeace jogaram óleo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (23) em protesto contra a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. O grupo lembra do derramamento de óleo que atingiu 194 locais em nove Estados do Nordeste do Brasil. Os manifestantes, com vestes sujas de óleo e máscaras de proteção respiratória, levara...