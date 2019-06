Política Gravações foram base para condenar conselheiro do TCE Ação movida pelo Ministério Público de Goiás teve como base gravações telefônicas que indicam proximidade entre o conselheiro do Tribunal e o ex-governador Marconi Perillo

“O pessoal que tentou te sacanear não vai ficar incólume, não, pode deixar comigo. Já comecei a movimentar”, diz o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Edson Ferrari em conversa com o então governador Marconi Perillo (PSDB), em 2006, em uma das ligações interceptadas com autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que serviram agora de base para de...