Política Gracinha Caiado: “O que você chama de poder?” Considerada a principal interlocutora do governador, Gracinha Caiado concede a O POPULAR sua primeira entrevista exclusiva em que nega que exerça tanto poder, fala das mudanças que a vitória do marido nas urnas trouxe para sua vida, revela detalhes de sua trajetória e avisa que compra qualquer briga para defender a família

“Achei que o trabalho na campanha eleitoral havia sido difícil, mas no governo é muito mais. A responsabilidade é imensa.” Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado, 60 anos, não parece dizer isso como uma queixa e sim como uma constatação. Afinal, o sorriso aberto continua no rosto e se mantém lá durante quase toda a conversa que a primeira-dama de Goiás teve com exclus...