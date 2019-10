Política Gracinha Caiado não irá à canonização da Irmã Dulce, em Roma, e Baldy será único goiano na comitiva Como informado pelo POPULAR com exclusividade, primeira-dama seguiria com os representantes dos Três Poderes e o governo de Goiás arcaria com a despesa de R$ 19 mil, mas ela decidiu cancelar a viagem após complicações de saúde de Ronaldo Caiado

A comitiva que representará o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce na Santa Sé, na Itália, no domingo (13), será capitaneada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e terá os chefes do Legislativo e do Judiciário e 19 parlamentares. Como revelado pelo POPULAR com exclusividade ontem, a primeira-dama Gracinha Caiado seguiria viagem com o grupo e o governo de Goiás arcaria com os custos...