Política Gracinha Caiado é diagnosticada com Covid-19 Primeira-dama está com dores no corpo e febre, segundo o governador Ronaldo Caiado

A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, está com Covid-19. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (09), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Segundo o governador, a presidente de honra da OVG está com dores no corpo e febre. Ela está em isolamento. Ronaldo Caiado também fez o exame e testou negativo. Em agosto, uma das filhas do casal,...