Política Governo vai aprovar agrotóxicos que não conseguir analisar em até 60 dias A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

O governo decidiu aprovar a entrada de novos agrotóxicos no País, caso esses produtos não sejam analisados pelo próprio poder público no prazo de até 60 dias. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Pelo texto da portaria 43, que tem a data de 21 ...