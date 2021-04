Política Governo troca comando do Procon Goiás Alex Augusto Vaz Rodrigues substitui Allen Viana na superintendência

Allen Viana foi substituído por Alex Augusto Vaz Rodrigues no comando da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás, o Procon. A mudança foi publicada em suplemento do Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (12). A posse deve ocorrer ainda nesta semana. Esta é a segunda troca de titular em órgãos do governo estadual nesta semana. O pres...