Política Governo troca comando do Iphan Sai a historiadora Kátia Bogéa, que estava no cargo desde 2016, e entra a arquiteta Luciana Feres

O governo federal trocou o comando do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Kátia Bogéa, que estava na presidência do órgão desde junho de 2016, deixa o cargo e assume a arquiteta Luciana Rocha Feres. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (11). O documento foi assinado pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil)...