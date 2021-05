Política Governo tinha plano de vacinar Bolsonaro para incentivar a população A estratégia previa ainda um evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil

Um plano de comunicação elaborado pelo governo federal para incentivar a vacinação contra a Covid-19 contava com o presidente Jair Bolsonaro tomando a primeira dose da vacina com ampla cobertura da imprensa. O documento, obtido inicialmente pela ONG Repórter Brasil e publicado nessa terça-feira (4), mostra que a estratégia previa ainda um evento com a ...