Política Governo tenta evitar que CPI vire palanque para Mandetta Ex-ministro da saúde será o primeiro a prestar depoimento na CPI da Covid, na próxima terça-feira (4)

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) será o primeiro a prestar depoimento na CPI da Covid, na próxima terça-feira (4), e o governo trabalha agora para tentar evitar que ele use a comissão parlamentar de inquérito no Senado como palanque eleitoral para 2022. A força-tarefa montada no Palácio do Planalto para levantar dados a serem usados nas audiên...