Política Governo sofre tripla derrota na Câmara, no Senado e no Supremo

O presidente Jair Bolsonaro viu três de suas principais medidas neste início de governo ameaçadas ontem. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou projetos para derrubar o decreto de armas. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal (STF), a maioria dos ministros (nove) decidiu suspender ao menos parte do decreto do governo Bolsonaro que prevê a extinção d...