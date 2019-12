Política Governo recua na extinção do Fundo de Arte e Cultura Anúncio foi feito pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB)

O governo recuou na extinção do Fundo de Arte e Cultura e deve retirá-lo do projeto de lei que extingue 15 fundos especiais da estrutura do Executivo. O anúncio foi feito pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, onde a matéria tramita, Bruno Peixoto (MDB), na tarde desta segunda-feira (16), durante sessão extraordinária da Comissão Mista. Segundo ele, o gove...