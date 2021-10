Política Governo quer mudar distribuição do ICMS para os municípios O governador Ronaldo Caiado (DEM) enviou PEC para modificar os critérios de repasse do imposto, que atualmente beneficia maiores cidades

O governo estadual enviou à Assembleia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para modificar os critérios de distribuição do ICMS para os municípios goianos. O texto reduz de 85% para 70% a proporção do chamado Valor Adicionado Fiscal (VAF), responsável por aumentar os ganhos dos maiores municípios, e aumenta de 5% para 20% a distribuição de acordo com o...